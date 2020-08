Essencial Fellini: eis as obras restauradas de um dos maiores mestres do cinema

Federico Fellini nasceu na cidade italiana de Rimini em 1920 e morreu em Roma, em 1993.

Este ano passam 100 anos sobre o nascimento do cineasta.

Para marcar a data, a Risi Film e a Alambique prepararam o ciclo Essencial Fellini que começou a 6 de agosto com a cópia restaurada de "La Dolce Vita" no Cinema Nimas, em Lisboa, n'O Cinema da Villa, em Cascais, e no Cinema Trindade, no Porto.

O ciclo prossegue com os filmes: "A Estrada" (a 13 de agosto), "Fellini 8 1/2" (a 20 de agosto), "Julieta dos Espíritos" (a 27 de agosto), "Os Inúteis" (3 de setembro) e "A Voz da Lua" (10 de setembro).