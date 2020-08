O cinema português está em sala e quer ultrapassar a crise

Quando a pandemia surgiu, já os dois filmes estavam terminados. Mas as datas previstas para chegarem aos cinemas tiveram de ser alteradas. "A Impossibilidade de Estar Só" estreou esta semana e "Golpe de Sol" estreia no próximo dia 13. Falámos com os realizadores Sérgio Graciano e Vicente Alves do Ó, também a propósito do reforço anunciado pelo ministério da Cultura para o cinema e audiovisual.