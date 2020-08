Concerto de Rodrigo Leão no Estoril a 15 de agosto

Num momento em que, a pouco e pouco, o mundo da cultura tenta regressar à normalidade, com novas regras, Rodrigo Leão apresenta o seu primeiro concerto pós-confinamento. É já este sábado,15 de agosto, num espetáculo com uma plateia previsivelmente reduzida e que marca, também, a reabertura do Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Rodrigo Leão juntou-se à Edição da Manhã para revelar mais pormenores deste concerto.