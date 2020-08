John Legend no Cooljazz 2021. Estão reconfirmados todos os cabeças-de-cartaz da edição deste ano

Todos os cabeças-de-cartaz confirmados para 2020 estão reconfirmados para a edição do EDPCOOLJAZZ do próximo ano. John Legend junta-se aos já anunciados Yann Tiersen (21 Julho), Miguel Araújo convida Rui Veloso (24 Julho), Lionel Richie (25 Julho), Neneh Cherry e Kokoroko (27 Julho), Herbie Hancock (28 Julho) e Jorge Ben Jor (31 Julho).

Por causa da pandemia, o EDPCooljazz viu-se obrigado a adiar a 17ª edição do festival. Para o ano, a organização espera regressar ao recinto e à música ao vivo, mesmo que venham a ser necessárias algumas adaptações.

John Legend, agora reconfirmado, apresentará o disco "Bigger Love", editado este ano. Cantor, compositor, produtor e ator, editou 8 álbuns e já ganhou mais de três dezenas de prémios. Com 10 Grammys na carreira, o artista que nasceu no Ohio, nos EUA, já ganhou um Óscar de Melhor Canção, pelo tema "Glory", no filme "Selma", de 2014.

Os bilhetes emitidos para o EDPCOOLJAZZ de 2020 são válidos para a edição de 2021.