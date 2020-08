Netflix vai transmitir musical da princesa Diana antes da estreia na Broadway

O musical da princesa Diana será transmitido na Netflix em 2021, antes de fazer a estreia oficial na Broadway, uma situação sem precedentes para a indústria do entretenimento, que se está a tentar adaptar às novas restrições provocadas pelo novo coronavírus.

Os teatros da Broadway permanecem fechados durante a pandemia e podem não reabrir este ano, de acordo com a BBC.

O musical, baseado na história de vida da princesa Diana, não está programado para estrear na Broadway até ao dia 25 de maio do próximo ano.

Uma versão filmada do musical, com o elenco original da Broadway, vai ser feita sem público em Nova Iorque, mas a Netflix não deu uma data para a transmissão no site.