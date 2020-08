O artista que usou "3 tintas" no confinamento

A pintura é um trabalho aperfeiçoado ao longo dos anos por Sidney Cerqueira, mas este ano foi diferente. Foi apanhado pelas notícias sobre a pandemia quando estava na Costa do Marfim, em março. Saiu do país antes das fronteiras encerrarem, para cumprir o período de quarentena em Lisboa.

O confinamento resultou numa série de obras agora expostas no Centro Cultural Malaposta.