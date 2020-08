Quatro meses depois do habitual, o IndieLisboa está de regresso

A pandemia do novo coronavírus adiou a realização da 17ª edição do IndieLisboa. O festival realiza-se em vários espaços na capital, como o Cinema São Jorge, a Culturgest, a Cinemateca ou ainda o Cineteatro Capitólio, que vai receber sessões de cinema ao ar livre, no terraço do edifício.

O foco desta edição está no cinema africano, mas o IndieLisboa tem também espaço para filmes nacionais, como "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, "O Fim do Mundo", de Basil da Cunha, ou "A Arte de Morrer Longe", de Júlio Alves.

O festival tem ainda uma parte dedicada aos mais pequenos. O IndieJúnior tem na programação workshops, debates, oficinas e filmes como "Jacob, Mimmi e os Cães Falantes", de Edmunds Jansons, "No País da Aurora Boreal", de Caroline Attia, ou ainda "Beleza", de Christina Willings.