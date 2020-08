Festival VillaMix Lisboa volta a realizar-se em outubro de 2021

O Festival VillaMix Lisboa, que acontece no Seixal, no distrito de Setúbal, volta a realizar-se nos dias 01 e 02 de outubro de 2021, mantendo o mesmo cartaz previsto para este ano, foi hoje anunciado.

O festival estava previsto realizar-se este ano, nos dias 01 e 02 de outubro, segundo a organização, mas passou para 2021 devia ao impacto da Covid-19.

A organização realça que "os bilhetes do VillaMix/2020 são válidos para as novas datas e poderão ser utilizados sem necessidade de qualquer alteração".

"Já estamos a trabalhar para uma edição ainda mais grandiosa em 2021 no novo cenário da Baía do Seixal, com novidades que anunciaremos ao longo dos próximos meses", afirma no mesmo comunicado o diretor do festival, Pedro Neto.

O ano passada o VillaMixLisboa contabilizou 40.000 entradas, segundo a organização.

O evento deste ano incluía no cartaz Seu Jorge, Luan Santana, Gusttavo Lima e Pedro Sampaio.

O VillaMix é um festival de divulgação de música do Brasil com 22 edições em nove anos, e realiza-se em Portugal desde 2018, quando contabilizou 20.000 visitantes.