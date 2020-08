Uma viagem pela vida do primeiro James Bond. Sean Connery faz 90 anos

O ator que interpretou James Bond, pela primeira vez, faz esta terça-feira 90 anos.

"Bond, James Bond", a expressão que se tornou numa das referências da história do cinema, acabou por ser, também, uma marca na carreira de Sean Connery.

O desempenho como 007 acabou por se destacar e impulsionar a carreira do ator escocês.

Integrou o elenco de filmes como "O nome da Rosa", "Indiana Jones e a Grande Cruzada", mas foi com a prestação em "Os Intocáveis", em 1988, que ganhou o primeiro e único Óscar para melhor ator secundário.

No ano 2000, chegaria a distinção real: a Rainha Isabel II ordenou-o cavaleiro do império britânico. Está retirado do grande ecrã desde 2003. E atualmente vive com a mulher nas Bahamas.