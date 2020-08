Sessão de Cinema: “O Homem da Câmara de Filmar”

Eis um documentário recheado de ousadas experiências formais e narrativas: câmara lenta, aceleração dos movimentos, sobreposição de imagens, o ecrã dividido em várias imagens, amostragem de fotogramas, efeitos de animação através da técnica de “stop motion”, etc., etc.

Dir-se-ia um objeto vanguardista, a experimentar os limites do próprio olhar documental neste nosso século XXI em que, muito justamente, o documentário adquiriu nova energia cultural e comercial. Tudo isso faz sentido, embora com uma “pequena” diferença de calendário: “O Homem da Câmara de Filmar” tem quase um século — foi lançado em 1929 — e é, de facto, um clássico absoluto que há muito superou as fronteiras dos géneros ou das modas.

Disponível numa plataforma de streaming, “O Homem da Câmara de Filmar”, de Dziga Vertov (1896-1954), é produto de uma conjuntura muito precisa. A saber: as experimentações da vanguarda cinematográfica soviética, nos anos que se seguiram à Revolução de Outubro. Para Vertov, a câmara de filmar existe como um instrumento de observação e prospecção da vida social, em particular das grandes cidades, e também das muitas facetas do trabalho humano.

Em boa verdade, encontramos em “O Homem da Câmara de Filmar” o germe dos mais variados aspectos da linguagem documental. Por amarga ironia, o filme foi mal recebido dentro e fora da URSS, só com a passagem das décadas sendo reconhecida a sua espetacular imaginação criativa. No mais recente inquérito internacional promovido pela revista britânica “Sight & Sound” para estabelecer o Top 100 dos melhores filmes de todos os tempos (foi em 2012, com a participação de 846 profissionais do cinema, jornalismo e ensino artístico), “O Homem da Câmara de Filmar” ocupa o oitavo lugar.

