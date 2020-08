A partir da Feira do Livro falamos de Fernando Pessoa, de "Tenet" e dos Queen

A Feira do Livro serve de cenário para o Cartaz deste fim de semana. O uso de máscara é obrigatório e é uma das regras da edição número 90. A Casa Fernando Pessoa já reabriu as portas, depois de ter estado fechada para obras de requalificação. E João Lopes, traz-nos uma sessão de cinema com destaque para Christopher Nolan e duas das suas obras: "Tenet", que estreou esta semana, e "Memento". Já na música, os Queen vão lançar o primeiro disco ao vivo com Adam Lambert. Sai no dia 2 de outubro.