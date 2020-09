"Radioativo" conta a história de Marie Curie e tem Rosamund Pike no papel da famosa cientista. O filme estreia esta semana em Portugal e a SIC falou em exclusivo, em Paris, com os atores e com a realizadora Marjane Satrapi.

Marie Curie usou a ciência em prol da medicina. Na I Guerra Mundial, acompanhada pela filha, andou nos campos de batalha com unidades móveis de raio-X.

As entrevistas foram feitas em fevereiro, antes de se conhecer o impacto da pandemia na Europa.