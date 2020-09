Um "Drink pela Cultura" de copo vazio

A plataforma Cívica "Convergência Pela Cultura" enviou um manifesto aos vários órgãos de soberania onde se refere a temas como a reorganização dos trabalhadores do setor ou o enquadramento dos independentes. Mas o Ministério da Cultura não foi incluído nos destinatários.

Ainda assim, Graça Fonseca respondeu à plataforma através de uma nota enviada à comunicação social, onde diz que "a ministra terá todo o interesse em receber a plataforma ‘Convergência Pela Cultura’, apesar de o manifesto onde constam as suas reivindicações não ter sido dirigido à ministra da Cultura, certamente por lapso".

Na mesma nota, a ministra responde com o já criado grupo de trabalho que deverá abordar o estatuto do profissional da cultura e com o reforço orçamental de 70 milhões de euros anunciado no contexto da pandemia de Covid-19.

A plataforma "Convergência pela Cultura" não chegou a ser recebida por Graça Fonseca mas fonte do Ministério disse à SIC que o pedido de audiência chegou poucas horas antes desta manifestação à porta do Palácio da Ajuda. Mas, garante fonte do gabinete, a ministra vai receber os artistas em breve.