"A Alma Perdida" da Nobel da Literatura Olga Tokarczuck nas livrarias em outubro

"A Alma Perdida", obra infantojuvenil da vencedora do Prémio Nobel de Literatura em 2018, Olga Tokarczuk, com ilustrações de Joanna Concejo, chega às livrarias portuguesas em 5 de outubro, anunciou esta terça-feira o Grupo 20|20 Editora.

Premiado com a Menção Especial Bologna Ragazzi Award 2018, o livro da autora polaca é o grande destaque da 'reentrada' infantojuvenil do grupo editorial em 2020, pela chancela Fábula, e conta "uma história comovente sobre espera, paciência e atenção plena", de acordo com o plano enviado à Lusa.

Publicada originalmente em 2017 e traduzida para português por Teresa Fernandes Swiatkiewicz, "A Alma Perdida" faz uma reflexão profunda e comovente sobre a capacidade de cada um de viver em paz consigo, permanecer paciente e atento ao mundo, através de um homem que esqueceu o que preenche o seu coração e se muda para uma casa longe de tudo o que lhe é familiar à espera do regresso da sua alma.

Obras que chegam às livrarias em outubro

Mais tarde, já em outubro, chega às livrarias, através da mesma chancela, "Histórias de (En)contar de um Lobo que não Gostava de Matemática", obra vencedora do Prémio Literário Maria Rosa Colaço de Literatura Infantil, em 2019, da autoria de Maria Francisca Macedo (texto) e Jaime Ferraz (ilustrações).

"Escrito em verso, está repleto de humor e referências a histórias bem conhecidas das crianças", protagonizado por um lobo que tinha "grande aversão à matemática e dificuldade em encontrar um bom jantar", e que se vai cruzando com personagens de histórias tradicionais e bem conhecidas que têm o lobo como 'mau', como "Os Três Porquinhos", "Os Sete Cabritinhos" e "Capuchinho Vermelho".

Entre outros destaques da Fábula, já em setembro, chega às livrarias "A Orquestra", um álbum ilustrado e "sonante" sobre "o mundo da música, os instrumentos e as grandes salas de concertos", assim como "Fábulas de Esopo", uma edição ilustrada de oito contos exemplares do escritor da Grécia antiga, selecionados e "recontados em verso com humor e vivacidade" por Elli Woollard e Marta Altés, as mesmas autoras de "Contos do Foi Assim", publicado pela mesma chancela em 2018.

Em outubro, chega "A Cidade e as Serras", um clássico de Eça de Queiroz sobre o confronto entre os bens materiais e espirituais, com prefácio de José Jorge Letria, enquanto em novembro, será publicado "Luzes na Floresta", um álbum ilustrado de David Litchfield, traduzido por Luísa Costa Gomes, que conta a história de uma criança que "observava o céu estrelado e sonhava poder viajar no espaço e conhecer seres de outros planetas".

Entre as novidades do Grupo 20|20 Editora, destaca-se também uma nova chancela de não-ficção, Lilliput, cujos primeiros títulos chegam já em setembro com a coleção "NEE Superpoderes", uma série escrita por especialistas que "celebra os traços positivos associados às Necessidades Educativas Especiais (NEE)", ajudando as crianças a "entenderem e lidarem de forma construtiva com as mesmas", além de incluir "estratégias úteis para os pais, direcionadas para os desafios do dia-a-dia".

Perturbação de hiperatividade e défice de atenção, autismo, dislexia e ansiedade são as necessidades educativas especiais abordadas nos primeiros quatro títulos desta série "NEE Superpoderes".

Da chancela infantojuvenil Booksmile, o Grupo 20|20 Editora destaca o segundo livro de 'O Rowley', o melhor amigo de Greg Heffley, protagonista da coleção juvenil mais lida em Portugal, "O Diário de um Banana", que chega às estantes já em setembro com o título "O Rowley Apresenta: Uma Aventura Supimpa", da autoria de Jeff Kinney.

Os fãs de "O Diário de um Banana" também não são esquecidos na 'reentré' da Booksmile, com a publicação, já em outubro, do 15.º livro da série, intitulado "Bater no Fundo".

Mas, ainda antes, chega neste mês "Saudades do Teu Abraço", de Eoin McLaughlin (texto) e Polly Dunbar (ilustrações), que conta a história de um ouriço e de uma tartaruga muito amigos, mas que não se podem abraçar.

Em setembro, também é lançado "Todas as Famílias São Únicas", de Stephanie Stansbie e Katy Halford, uma história sobre a aceitação da diferença em que o protagonista, Vasco, aprende que apesar das diferenças entre as famílias de todos os seus amigos, todas elas têm em comum o amor.

"Período", da educadora menstrual Patrícia Lemos, chega em outubro, para ajudar a acabar, com rigor, mas de forma descontraída, as "velhas crenças que ainda alimentam embaraços" e dar às jovens que entram na puberdade "informação verdadeiramente útil" para que descubram o "corpo e as coisas espetaculares que ele é capaz de fazer, sem medos".

Ainda da Booksmile, "Porque é que Temos de Lavar as Mãos? Tudo sobre vírus, bactérias e outros germes", com ilustrações de Diana Oliveira, pretende ajudar os mais novos a aprender como o corpo se defende dos germes e o que fazer para evitar que se espalhem, um título ainda pertinente em plena pandemia de covid-19.