"Ruge" combina a palavra falada e a palavra cantada. O espetáculo é composto por poemas e canções inéditos de Rodrigo Guedes de Carvalho.

O jornalista e escritor vai subir ao palco com os outros dois elementos do projeto: Daniela Onís e Ruben Alves. As apresentações serão feitas já na próxima semana, a 7 e 8 de setembro, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.