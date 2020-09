"The True Influencer" no Teatro Villaret dias 7, 14, 21 e 28 de setembro

João Blumel, o mentalista português, vai estrear um novo espetáculo. O Teatro Villaret será palco do "The True Influencer" que terá quatro sessões que estão marcadas para os dias 7, 14, 21 e 28 de setembro. Este será o sétimo espetáculo de mentalismo de Blumel onde, mais uma vez, o público vai fazer parte do espetáculo. João Blumel juntou-se à Edição da Manhã.