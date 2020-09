Apesar da organização não ter adiantado o número de visitantes, foi notório o aumento de público no segundo dia da Festa do Avante!. No palco principal, Capicua e Dino D'Santiago foram duas das principais atrações.

O concerto dos Dead Combo encerrou o programa do segundo dia da Festa do Avante!, que recebe os Xutos e Pontapés este domingo no palco 25 de abril.