Xutos & Pontapés e Dj Stereossauro no último dia da Festa do Avante! 

Os Xutos & Pontapés encerraram o último dia da Festa do Avante!, que também contou com a atuação do DJ Stereossauro.

Os 2.000 lugares do palco 25 Abril não chegaram para sentar todos os que quiseram assistir ao concerto dos Xutos & Pontapés. A festa fez-se também nos palcos mais pequenos. No palco Paz, os ritmos guineenses aqueceram o final da tarde de domingo.

Foi com o DJ Stereossauro que o palco principal regressou à música, depois do comício do partido comunista. O DJ atuou sempre de máscara e surpreendeu o público com convidados.