Ana Rocha de Sousa premiada em Veneza 

A atriz e realizadora Ana Rocha de Sousa foi distinguida pelo filme "Listen" no Festival de Cinema de Veneza. Arrecadou o prémio "Leão do Futuro" e o prémio especial do júri da secção Horizontes.

Na sexta-feira, tinha já recebido os prémios Bisato D'oro para melhor realização e o prémio "Sorriso Diverso Venezia" pela abordagem às questões sociais.

O filme conta a história de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido a quem, por suspeitas de maus tratos, são retirados os três filhos menores. Deverá estrear nos cinemas portugueses em 2021.