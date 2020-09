A Feira do Livro de Lisboa chegou ao fim. Por causa da pandemia, o número de visitantes foi menor do que o habitual. O escritor moçambicano Mia Couto marcou presença no último dia do certame.

Ainda assim, o uso obrigatório de máscara e a lotação máxima do recinto não afastaram os visitantes das mais de 800 atividades, apresentações de livros e sessões de autógrafos.