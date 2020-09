"Os meus planos continuam os mesmos, agora tenho é a sensação de que são mais possíveis" 

A primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa fez história no festival de Veneza. A atriz e realizadora portuguesa regressou de Itália com quatro prémios pelo filme "Listen", incluindo o troféu de melhor revelação do festival, que Ana Rocha de Sousa mostrou à SIC.

Para além do 'Leão de Futuro', e do prémio especial do júri na secção 'Horizontes', Ana Rocha de Sousa também trouxe o prémio 'Sorriso Diverso Venezia', pelo impacto social do tema retratado no filme e o 'Bisato d'Oro'. Um prémio paralelo ao festival, atribuído por críticos independentes.