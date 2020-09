Sessão de Cinema: “A Terra Treme”

É bem verdade que, no consumo do cinema, a conjuntura de pandemia nos obrigou a reavaliar muitos dos nossos hábitos e opções. Além do mais, a própria reorganização do mercado esteve (e está) em discussão. Curiosamente, uma componente cinéfila desse mercado tem vindo a reforçar-se. A saber: a redescoberta dos grandes clássicos, quer nas salas, quer nos circuitos virtuais.

Aqui está mais um exemplo do fenómeno: numa plataforma de streaming, podemos ver ou rever “A Terra Treme” (1948), título emblemático das transformações que o neo-realismo trouxe ao cinema italiano do pós-guerra, afinal contaminado toda a expressão cinematográfica europeia.

O filme tem assinatura de Luchino Visconti (1906-1976), cineasta, é certo, mais vezes lembrado por grandes frescos históricos como “Sentimento” (1954) ou “O Leopardo” (1963). Seja como for, a par de Roberto Rossellini (1906-1977) ou Vittorio De Sica (1901-1974), Visconti foi um dos grandes autores da vaga neo-realista, apostando em novas formas de retratar uma Itália a sarar as feridas da guerra, na procura de uma revitalização do tecido social e económico.

Como outros títulos da época, “A Terra Treme” integra actores amadores, gerando um efeito (realista, justamente) pleno de consequências dramáticas. Trata-se de fazer o retrato da comunidade de pescadores de uma pequena aldeia na costa leste da Sicília [video: sequência da pesca]. Visconti constrói a sua narrativa através do contributo dos habitantes locais, conseguindo a proeza de conciliar a verdade documental com o fôlego e a intensidade da tragédia.

Premiado no Festival de Veneza de 1948, “A Terra Treme” ajuda-nos a perceber que a muito falada dissolução da “fronteira” entre documentário e ficção está longe de ser uma proeza de algum cinema do nosso século XXI. Há mais de 70 anos, Visconti era um dos criadores que já apostavam na dinâmica das formas cinematográficas para abordar os mais variados universos da nossa existência social.

Filmin