Sessão de Cinema: “A Caminho de Idaho”

Se fosse vivo, River Phoenix teria 50 anos (nasceu a 23 de Agosto de 1970). A sua morte prematura (em 1993, contava, portanto, 23 anos) cortou de forma trágica uma trajectória de invulgar talento. O que, obviamente, a meio caminho entre a história e a mitologia, não o impede de continuar a ser reconhecido como uma das figuras fulcrais do cinema americano das décadas de 80/90.

A Caminho de Idaho, produção de 1991 agora disponível numa plataforma de streaming, é uma das grandes referência simbólicas da sua filmografia. No original My Own Private Idaho, nele encontramos a atenção com que o realizador, Gus Van Sant, personalidade emblemática da produção independente, sempre observou os caminhos atribulados da juventude do seu país.

As duas personagens centrais, Mike e Scott, são dois rapazes à deriva, dir-se-ia herdeiros do espírito “on the road” que atravessa algumas manifestações culturais americanas (incluindo a chamada “contra-cultura” dos anos 50/60) — Phoenix interpreta Mike, estando Scott entregue a Keanu Reeves, outro actor ligado ao mesmo espírito geracional. As suas deambulações levam-nos, sucessivamente, ao encontro das origens de Mike e da mãe de Scott, numa demanda que não quer desistir da ideia segundo a qual, algures, haverá um destino por cumprir.

Na evolução artística de Gus Van Sant, este é um momento fundamental de afirmação, logo após o impacto do seu título anterior, Drugstore Cowboy(1989), com Matt Dillon e Kelly Lynch. Além do mais, A Caminho de Idaho valeu a Phoenix duas importantes distinções como melhor actor: primeiro no Festival de Veneza de 1991, depois nos prémios do cinema independente dos EUA atribuídos em 1992. Nestes últimos, Gus Van Sant e Bill Stafford foram também premiados, respectivamente nas categorias de melhor argumento e melhor música.

Netflix