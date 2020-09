Duas curtas portuguesas selecionadas para festival de cinema em Montreal

Duas curtas-metragens portuguesas, de Luís Costa e Clara Jost, foram selecionadas para a competição oficial do Festival de Cinema Novo de Montreal, em outubro no Canadá, foi hoje anunciado.

O festival cumpre a 49.ª edição de 07 a 18 de outubro com exibição em sala e prosseguirá até ao final do mês, com sessões 'online'.

Na competição internacional estará o filme "O nosso reino", segunda curta-metragem de Luís Costa, inspirada no romance homónimo de Valter Hugo Mãe.

Produzido pela Bando à Parte, o filme terá estreia mundial no festival Curtas de Vila do Conde, que começa a 03 de outubro, refere a agência da Curta-Metragem.

Em Montreal, na competição de primeiras obras estará "Meine Liebe", documentário experimental da realizadora Clara Jost, sobre o ciclo de vida de um pequeno tomateiro.

O filme valeu a Clara Jost o prémio de melhor curta-metragem pelo júri do IndieLisboa.

A seleção oficial de curtas-metragens do festival Nouveau Cinema de Montreal contará com 88 filmes de 30 países, entre os quais "Filipiñana", de Rafael Manuel Mendoza, Urso de Prata este ano em Berlim, ou "Sun dog", de Dorian Jespers, premiado em Roterdão.