"O cinema tem a função de retratar o mundo"

Para ilustrar os sonhos e desafios da comunidade do bairro da Reboleira, Basil da Cunha passou cerca de 120 dias e noites com a comunidade que se entregou à visão do realizador Luso-Suiço. Todos os protagonistas são moradores do bairro com fim anúnciado, já que a demolição do mesmo é uma realidade cada vez mais próxima