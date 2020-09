Sessão de Cinema: “Potiche”

Agora que podemos ver nas salas portuguesas “Verão de 85”, o mais recente filme do francês François Ozon, vale a pena revisitar uma das suas comédias mais exuberantes e também mais subtis: “Potiche”, uma produção de 2010, centrada numa composição de Catherine Deneuve que desmente, ponto por ponto, a sua imagem de figura fria e inacessível.

Estamos perante uma variação sobre os modelos tradicionais da “comédia social” francesa, género de fronteiras difusas que, em qualquer caso, pontua as obras de autores tão diversos como Jean Renoir, François Truffaut ou até mesmo, embora em tom mais lúgubre, Claude Chabrol. Deneuve interpreta a mulher de um industrial (Fabrice Luchini) que gere a sua fábrica como quem trata de um “mundo de homens” — tudo se passa em 1977 e a sua mulher é encarada como uma espécie de troféu (é essa a sugestão da palavra “potiche”) que deve apenas administrar as questões caseiras, evitando meter-se nos afazeres do marido… O subtítulo português não deixa de ser sugestivo: “Potiche - Minha Rica Mulherzinha”.

Até que um dia o marido sofre um ataque cardíaco, ficando impossibilitado de atender às urgências profissionais do dia a dia. Solução? Pois bem, será a mulher a assumir as suas tarefas, desde logo suscitando as mais diversas reprovações de empregados e familiares, homens e mulheres…

Realmente invulgar no trabalho de Ozon é o facto de partir destes pressupostos — o filme adapta uma peça teatral de Pierre Barillet e Jean-Pierre Gredy — sem nunca reduzir a acção a um mero cruzamento de estereótipos. Para lá da sua “simbologia” social, as personagens têm vida própria, acabando por desenhar um fresco, crítico e sarcástico, dos valores sociais dominantes na França da década de 70.

Sem esquecer, claro, que, tal como nos seus filmes dramáticos, Ozon se revela um exemplar director de actores. Além de Deneuve e Luchini, o elenco integra ainda, entre outros, Gérard Depardieu, Karin Viard, Judith Godrèche e Jérémie Renier.

Filmin