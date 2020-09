3ª Edição do Wanderlust este domingo em Lisboa

Realiza-se domingo, no Jardim da Torre de Belém, o Wanderlust LIVE, o único triatlo mindful do mundo. Este ano o evento vai juntar participantes, em Belém e remotamente, através de uma plataforma online, a partir da qual o acesso será livre e global. Nuno da Silva Carvalho, Diretor do Wanderlust, esteve na Edição da Manhã.