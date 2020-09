Segunda edição da RHI termina hoje

Arrancou há uma semana, e termina hoje, um circuito nacional com palestras, workshops/webinars e espetáculos em 11 cidades portuguesas no âmbito da IIª Edição da RHI (Revolution, Hope, Imagination). Uma iniciativa que pretende promover novos modelos de negócio para as artes e cultura contemporânea, criando novas relações entre a Arte & Negócio, Cultura & Turismo. Ana Ventura Miranda, da organização, juntou-se à Edição da Manhã.