Sessão de Cinema: “Dick Tracy”

Entre os filmes recentemente relançados no mercado do DVD e Blu-ray, vale a pena destacar “Dick Tracy”, produção dos estúdios Disney a celebrar trinta anos (a estreia ocorreu no Verão de 1990). Estamos perante uma das mais originais, e também mais inventivas, adaptações da BD ao cinema, a provar que nem só de super-heróis vivem as aventuras do grande ecrã.

O detective de sobretudo amarelo, criado por Chester Gould em 1931, foi assumido por Warren Beatty como uma dupla tarefa criativa — ele é o intérprete principal e também o realizador. Contou com um colaborador essencial: o director de fotografia Vittorio Storaro, responsável pelas luzes e cores de um universo que consegue ser fiel ao universo das histórias aos quadradinhos, ao mesmo tempo rentabilizando todos os artifícios próprios de um estúdio de cinema.

O resultado tem qualquer coisa de fábula clássica, ingénua e espectacular, sobre a luta contra o crime organizado, numa encenação em que o clima policial se transfigura numa grande parada de circo. Algumas personagens são mesmo tratadas através de sugestivas “manipulações” do rosto, a meio caminho entre o teatro e o desenho animado.

Daí a importância de uma invulgar galeria de intérpretes “secundários” em que podemos descobrir Madonna, na sofisticada representação da “vamp” Breathless Mahoney, contracenando com Al Pacino, Mandy Patinkin, Dustin Hoffman, Glenne Headly e Paul Sorvino, entre outros.

“Dick Tracy” ficou como um dos fenómenos do ano de 1990, tendo sido consagrado com três Óscares da Academia de Hollywood, com destaque para o de melhor canção, precisamente um dos temas interpretados por Madonna: “Sooner or Later (I Always Get My Man)”, da autoria do mestre Stephen Sondheim. O filme foi ainda distinguido nas categorias de melhor direcção artística e melhor caracterização.

“Dick Tracy”