Em resposta à pandemia, Lisboa ganha um novo festival: Rádio SBSR.FM Em Sintonia

A Altice Arena vai receber, nos dias 18 e 19 de dezembro um festival cuja programação é feita exclusivamente de nomes nacionais: ProfJam & Benji Price – SYSTEM Live on Stage, Capitão Fausto, Papillon, B Fachada, Conjunto Cuca Monga, GANSO, Pedro de Tróia, Amaura, Hause Plants, Jasmim, Acid Acid e Ivandro são os nomes já confirmados.

O festival de dois dias vai ter concertos em simultâneo em três palcos: Palco Super Bock (Arena), Sala Tejo e Palco Ermelinda Freitas (Sala Fernando Pessa). As plateias terão lugares sentados e os espaços vão cumprir "todas as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde", lê-se no comunicado enviado pela promotora Música no Coração.

O festival Rádio SBSR.FM Em Sintonia surge, de acordo com a organização, como uma "resposta à impossibilidade de realizar este ano o Super Bock em Stock", por causa da pandemia do novo coronavírus.

O evento recém anunciado terá ainda um espaço dedicado à "reflexão e partilha de ideias e experiências", com o ciclo de conferências "A Indústria da Música no Contexto Atual".

Já o festival Super Bock em Stock regressa em 2021, nos dias 19 e 20 de novembro.