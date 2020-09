Ia ver os Skunk Anansie em novembro? Os concertos foram remarcados para 2021

O reencontro com o público português estava marcado para novembro. No dia 9, seria a vez do Coliseu do Porto, e no dia 11, seria a vez do Coliseu de Lisboa. No entanto, devido à pandemia, os Skunk Anansie remarcaram os concertos para o próximo ano. Assim, a 5 de maio atuam no Porto, e a 6, em Lisboa.

Os Skunk Anansie celebraram, em 2019, 25 anos de carreira. Lançaram o disco "[email protected]", o primeiro ao vivo desde que existem. No ano passado, atuaram no Festival EDP Vilar de Mouros, em agosto.