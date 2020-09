ID NO LIMITS? Só em 2021

Será no Centro de Congressos do Estoril a próxima edição do ID NO LIMITS. O festival foi adiado para 9 e 10 de abril, devido à pandemia da Covid-19.



Do cartaz já fazem parte: Rejjie Snow, Kelsey Lu, Coucou Chloe, Biig Piig, Lhast, Chong Kwong, PEDRO, Shaka Lion Live Act, Holly, Shapednoise & Pedro Maia Live A/V, L-Ali A/V Vulto, Carla Prata, Vaarwell, Trikk, Ornella, Inês Duarte, DJ Adamm, Co$tanza e Zé Ferreira.

A programação também inclui a "Cascais Silent Disco". Aí caberá a Progressivu, Von Di, Matilde Castro e King Kami a animação das hostes.

Num comunicado, o ID NO LIMITS promete anunciar mais confirmações, em breve.

Os bilhetes comprados para os dias 3 e 4 de abril de 2020 e para a remarcação de 13 e 14 de novembro de 2020 serão válidos para a nova data.