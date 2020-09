Trabalhadores do setor da cultura vão ter cartão profissional

Artistas, técnicos e outros profissionais do setor da cultura vão ter acesso a um cartão profissional.

De acordo com Graça Fonseca, ministra da Cultura, que esteve reunida com o grupo de trabalho responsável pela elaboração do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, este cartão vai descrever a atividade profissional dos trabalhadores, e vai permitir aos profissionais beneficiar de apoios do Estado.

O Sindicado dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos apontam o atraso desta medida, numa altura em que os trabalhadores foram muito afetados devido à pandemia.