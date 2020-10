O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT) celebra esta segunda-feira o quarto aniversário. Apesar das restrições causadas pela pandemia, a data foi marcada por um fim de semana de entrada livre.

O público tem acesso a todas as exposições do museu, desde que venha com máscara, desinfete as mãos e aguarde pela vez de entrar.