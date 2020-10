Ouvir e sentir a cultura: museu Carlos Machado promove visitas para cegos

Com o objetivo de tornar a cultura acessível a todos, o museu Carlos Machado, na ilha de São Miguel, nos Açores, organiza visitas guiadas para cegos.

Nesta experiência, os quadros são descritos ao pormenor e é possível sentir as obras em exposição.

Os guias conduzem o grupo pelo corredores do museu, descrevendo as diferentes pinturas e orientando o toque dos visitantes nas várias obras. O tato é um dos sentidos mais explorados e apreciados nesta visita, que é destinada a pessoas cegas ou com baixa visão.

No final das visitas, as peças são limpas, mantendo a preservação da história.