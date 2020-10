Festival O Gesto Orelhudo: Isaac e Nora fazem estreia internacional em Portugal

Isaac tem 12 anos e Nora tem nove. Acompanhados pela guitarra do pai, as duas crianças atuaram pela primeira vez fora do seu país, França.

Portugal foi o destino escolhido para a estreia internacional: o grupo foi convidado para participar no Festival O Gesto Orelhudo, que se realizou em Águeda.

O trio encanta há anos as redes sociais. Os vídeos, gravados pela mãe, ampliam a doce voz de Nora. A versão cubana “Veinte Años”, cantada pelos dois irmãos, tornou-se um sucesso na internet.

Depois desta experiência nos palcos de Águeda, Isaac e Nora prometem voltar a Portugal.