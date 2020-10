Jason Derulo entra no cartaz do Rock in Rio para 2021

O regresso de Jason Derulo a Portugal está marcado: será no último dia da edição número 9 do Rock in Rio. O norte-americano é o novo nome num cartaz que está quase completamente reconfirmado.

Cantor, bailarino e compositor, nos últimos tempos Derulo tem-se afirmado, também, como um dos artistas mais influentes das redes sociais (através de vídeos com coreografias no TikTok, por exemplo).

Tem mais de 50 milhões de singles vendidos em todo o mundo e já passou a barreira dos dois mil milhões de visualizações no YouTube. Números importantes para a indústria da música dos dias que correm.

Post Malone também mantém a presença no festival, assim como os Duran Duran, A-ha e Bush, que atuam no dia 26 de junho.

A Cidade do Rock voltará a dar música ao Parque da Bela Vista nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.

"Se você falar de Rock in Rio com redução de capacidade é uma não-questão, não vai acontecer"

Roberta Medina acredita que, apesar da pandemia, será possível concretizar a 9.ª edição sem alterar a lotação do espaço e fala em soluções concretas como, por exemplo, o uso de testes rápidos.