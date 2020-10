"Fiz este poema a pensar numa história verídica e dediquei os direitos de autor a uma associação que ajuda os jovens a sair da droga"

Os Amor Electro fizeram uma versão renovada de um dos clássicos de José Cid.

O músico de 78 anos mostrou-se orgulhoso do resultado e confessou que gostaria de voltar a colaborar com o grupo.

A história do tema é baseada na vida de uma pessoa amiga de José Cid que tinha fugido para Nova Iorque de uma Lisboa onde estava a sucumbir às drogas.