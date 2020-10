Disney adiciona advertência para clichés racistas em clássicos de animação

A Disney adicionou advertências a alguns dos seus grandes clássicos, como "Peter Pan" ou "Os Aristogatos", que alertam os espectadores da sua plataforma online de vídeo por subscrição para a presença de clichés racistas nalgumas cenas.

Os subscritores da Disney+ já eram sensibilizados para "descrições culturais antiquadas" como as dos "peles vermelhas" em "Peter Pan", ou o gato siamês com os olhos 'rasgados' em "Aristogatos", mas o novo aviso que antecede as obras em questão insiste no facto de que estes estereótipos "eram errados na época e são errados hoje".

"Este programa inclui descrições negativas e/ou maus tratos a certos povos ou culturas. Ao invés de eliminar este conteúdo, queremos reconhecer o seu impacto nefasto, aprender com ele e suscitar o diálogo para criar conjuntamente um futuro mais inclusivo", refere a mensagem que não pode ser descartada e foi elaborada após consulta a várias organizações, entre as quais a Associação de críticos de filmes afro-americanos.

"A Família Robinson" ou mesmo "Dumbo", onde os corvos foram criticados, no passado, por serem uma caricatura racista dos norte-americanos negros, estão entre os filmes que serão precedidos pela advertência.

Em junho, a Disney já tinha decidido alterar as atrações "Splash Mountain" dos seus parques de diversões americanos, inspiradas no filme "A Canção do Sul", que desde a sua estreia, em 1946, suscita várias críticas que o acusam de difundir clichés racistas e de pintar com luz idílica as plantações de escravos do antigo sul dos Estados Unidos.

Por esse motivo, o filme não é exibido nos cinemas desde os anos 80 e nunca foi lançado em DVD, além de ter ficado deliberadamente fora do catálogo da Disney+.

As atrações "Splash Mountain" dos parques Disneyland (Califórnia) e Disney World (Florida) vão, no futuro, inspirar-se na história de "A Princesa e o Sapo", filme onde a heroína Tiana é a primeira princesa negra da história da Disney.