500 anos da descoberta do Estreito de Magalhães

A 21 de outubro de 1520, Fernão de Magalhães, e a sua frota, chegavam ao extremo sul da Amércia do Sul, atravessando o estreito que, ainda hoje, mantém o seu nome. O historiador José Manuel Garcia, no livro «Fernão de Magalhães, herói, traidor ou mito», traz-nos um relato completo desta viagem à volta do mundo e juntou-se à Edição da Manhã para nos falar deste marco importante no conhecimento do globo.