Sam Smith: de Abbey Road para o mundo

A propósito do lançamento do próximo disco (que sai no dia 30 de outubro), Sam Smith vai até aos emblemáticos estúdios de Abbey Road para um concerto que vai ser transmitido através da internet.



O alinhamento da atuação será uma mistura entre músicas antigas e músicas novas, com destaque para as interpretações mais intimistas de canções como "Stay With Me", "Lay Me Down" e "Too Good At Goodbyes". Do repertório, farão parte, ainda, temas do novo trabalho (que, já se sabe, se chamará "Love Goes") e o novo single "Diamonds".

O espetáculo contará com a participação do público para um momento de perguntas e respostas.