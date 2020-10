Há um novo livro do Astérix

A aventura escrita por René Goscinny e desenhada por Albert Uderzo há 53 anos. Desde aí, "O Menir de Ouro" não teve o mesmo destaque de outras peripécias dos irredutíveis gauleses isto porque, em 1967, a dupla de heróis estreava-se no cinema e ultrapassou pela primeira vez a marca de 1 milhão de exemplares vendidos.

Esta edição vem acompanhada com a versão áudio de forma gratuita e em português. Um trabalho que acompanha as ilustrações de Albert Uderzo, que foram aprimoradas para a nova publicação sem alterar as linhas originais do autor.