Sessão de Cinema: “Dois Homens e um Destino”

Os espectadores de cinema que viveram a adolescência nas décadas de 60/70 possuem uma memória muito especial do “western”. Por um lado, recordam-se dos clássicos “filmes de cowboys”, com vedetas como John Wayne ou Randolph Scott, encenando aventuras mais ou menos espectaculares do Oeste americano; por outro lado, por essa altura, começaram a descobrir filmes como “A Quadrilha Selvagem” (1969), de Sam Peckinpah, em que a visão heróica do Oeste foi dando lugar a memórias menos grandiosas e, sobretudo, historicamente mais críticas.

Lançado no mesmo ano de “A Quadrilha Selvagem”, “Dois Homens e um Destino”, dirigido por George Roy Hill, é uma das referências mais populares dessa época — está agora disponível numa plataforma de streaming. A sua consagração nas salas escuras seria, de alguma maneira, confirmada pela boa performance nos Óscares: quatro estatuetas douradas nas categorias de argumento adaptado, fotografia, música e canção (o célebre tema de Burt Bacharach e Hal David, “Raindrops Keep Fallin’ on My Head” — ver video).

O título original do filme, “Butch Cassidy and the Sundance Kid”, refere duas figuras verídicas da história do Oeste, mais ou menos envolvidas numa aura romanesca. Ficaram célebres por alguns ousados assaltos a comboios, como tal sendo tenazmente perseguidos pelas autoridades, ao mesmo tempo que entravam na mitologia popular através de narrativas em que os factos se combinavam com as mais delirantes formas de ficção.

O impacto dramático e simbólico do filme não pode ser dissociado de uma dupla, também mitológica, de requintada qualidade artística: Butch Cassidy e Sundance Kid são interpretados por Paul Newman e Robert Redford, respectivamente. O seu sucesso traduziu-se em espectaculares resultados de bilheteira, com “Dois Homens e um Destino” a ocupar o primeiro lugar no top do box-office de 1969. E de tal modo que Newman/Redford regressaram, em 1973, em “A Golpada”, de novo sob a direcção de George Roy Hill.

