Polícia brasileira faz buscas por gravações inéditas do artista Renato Russo

A Polícia do Rio de Janeiro entrou esta segunda-feira em dois estúdios musicais à procura de trinta gravações inéditas do cantor Renato Russo, líder e vocalista da banda Legião Urbana, que morreu em 1996.

Os agentes da esquadra de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial da Polícia Civil cumpriram três ordens judiciais de busca e apreensão depois de o filho de Russo e titular dos seus direitos musicais, Giuliano Manfredini, denunciar a possível existência de obras inéditas do cantor, compositor, guitarrista, pianista e produtor musical.

Segundo Manfredini, um produtor musical ter-se-á apropriado e decidido ocultar as canções que tinham sido gravadas pelo seu pai nos últimos anos de vida.

De acordo com o comissário Mauricio Demetrio, responsável pela investigação de possíveis crimes de violação de direitos autorais, num dos estúdios foi encontrada uma lista de pelo menos 30 canções em versões inéditas gravadas por Russo.

Nas buscas aos estúdios e à residência de um produtor musical, a polícia apreendeu computadores, discos rígidos, memórias digitais, cartuchos de gravação e outros materiais de arquivo que serão analisados para determinar se contêm canções inéditas de Russo.

"O cumprimento dos mandatos foi altamente produtivo e recolhemos provas robustas, que em breve ajudarão a esclarecer toda a verdade sobre o ocorrido", afirmou o titular da esquadra de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial.

"Há indícios de que a denúncia é procedente e de que realmente existem versões de músicas inéditas. Vamos analisar todo o material para encontrá-las", acrescentou o responsável pela Operação "Será", assim denominada em homenagem a uma das canções mais emblemáticas do cantor.

O caso começou a ser investigado há um ano, quando Manfredini denunciou que o dono de um perfil falso nas redes sociais indicava ter gravações de músicas inéditas de Renato Russo para lançar no mercado.

A Polícia Civil identificou o proprietário do perfil e conseguiu estabelecer que o mesmo mantinha contacto com um produtor musical do Rio de Janeiro.

Renato Russo, nascido no Rio de Janeiro em 1960 e que morreu na mesma cidade em 1996, com apenas 36 anos, é um dos mais prolíficos, carismáticos e famosos compositores e cantores do rock brasileiro.

O músico teve grande sucesso na década de 1990 como líder, vocalista e fundador da Legião Urbana, com a qual gravou oito discos, entre os quais clássicos como "Que país é este?", e mais tarde, na sua carreira a solo, gravou dois discos: "The Stonewal Celebration Concert" (1994) e "Equilíbrio Distante" (1995).

O compositor morreu em 1996, de complicações devido à SIDA, mas deixou algumas canções gravadas que foram utilizadas num novo álbum solo e póstumo, "O Último Solo", lançado em 1997.

Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone incluiu Renato Russo numa lista dos 100 maiores artistas da música brasileira, em 25.º lugar.