Museu da Farmácia inicia visitas guiadas virtuais

Os museus e espaços culturais estão abertos mas, face ao momento que se atravessa, são muitos os que evitam as visitas. Assim, o Museu da Farmácia acaba de iniciar visitas guiadas virtuais com um guia em tempo real. Cada visita dura entre 45 e 60 minutos, através da plataforma de videoconferência Zoom. João Neto, diretor do Museu da Farmácia, juntou-se à Edição da Manhã para nos explicar melhor como funcionam estas visitas.