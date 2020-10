Lucky Luke contra a segregação racial

São imagens que cativam milhões de fãs de banda desenhada desde 1946. O cowboy que dispara mais rápido do que a sombra, sempre acompanhado pelo fiel companheiro Jolly Jumper habituou-se às peripécias dos irmãos Dalton e do Oeste, mas até agora nunca enfrentado um dos maiores fantasmas da época nos Estados Unidos da América, a escravatura.

Até aqui, os afro-americanos retratados nos álbuns de banda-desenhada de Lucky Luke, apareciam de forma esporádica e sem diálogos. Em "Um cowboy no negócio do algodão" o protagonista do imaginário criado por Morris conta com a ajuda de Bass Reeves, uma personagem com o nome real do primeiro Marshal adjunto negro, nomeado a oeste do estado do Mississípi. Nasceu como escravo mas ganhou a liberdade na guerra civil americana. Ao longo da carreira, prendeu mais de 3 mil foras da lei.



O companheiro da nova aventura de Lucky Luke ajuda o protagonista a combater latifundiários esclavagistas do algodão, num novo livro já disponível em português nas livrarias nacionais