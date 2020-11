Há um novo Pinóquio no cinema

A história de Gepetto e Pinocchio deu os primeiros passos há 130 anos pela mão do autor Carlo Collodi. Foi contada e adaptada várias vezes ao longo de décadas, mas a interpretação mais recente, assinada pelo realizador Matteo Garrone, quer voltar às origens da criação do rapaz de madeira. Foi o grande destaque da abertura da 13ª edição da Festa do Cinema Italiano e já está em exibição nas salas de cinema nacionais.