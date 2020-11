Viagens para os mais novos nas páginas de um livro

A mais recente aventura de Greg e da família Heffleys chama-se "Bater no Fundo" e faz-se a bordo de uma autocaravana. É esse o ponto de partida do mais recente exemplar da coleção "O Diário de Um Banana".

Por causa da pandemia, o autor não pode vir a Lisboa, mas aproveitou para gravar uma mensagem em vídeo para o público português. Kinney diz que espera regressar, em breve, para comer um "Pastel de Belém" e confessa que deseja, sobretudo, que o livro provoque gargalhadas nos mais novos, num ano tão particular como este.