Vamos ao cinema com "Pinóquio" e conhecemos o novo livro de "O Diário de Um Banana"

No programa desta semana falamos da nova versão de "Pinóquio", trealizada por Matteo Garrone. É ele o tema principal do comentário do crítico de cinema João Lopes. Também revelamos o novo projeto de Gustavo Sumpta e o mais recente livro da série "O Diário de Um Banana". Para fechar, ouvimos (e vemos) o novo single de Dino d'Santiago que conta com a participação de Nelson Freitas. A apresentação é da Cristiana Reis.