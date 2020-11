Profissionais da Cultura em protesto. "É preciso um aumento, já neste Orçamento"

Enquanto a ministra Graça Fonseca era ouvida no parlamento a propósito do Orçamento do Estado para 2021, os profissionais do setor protestavam do lado de fora da Assembleia da República. Há anos que os profissionais da cultura pedem 1% para a cultura. Mais uma vez, o OE não chega a esse valor, ficando-se pelos 0,21%.

O aumento do OE2021 em cerca de 35 milhões de euros face ao orçamento de 2020 demonstra a acuidade atribuída por este governo à área da cultura. O maior reforço do orçamento destina-se ao apoio às artes, entidades artísticas e artistas”, disse a Graça Fonseca.

No total, a proposta do Governo prevê um orçamento de 563,9 milhões de euros para a área da Cultura em 2021.

